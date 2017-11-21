Земан на встрече с Путиным запретил переводить свои слова с русского на чешский

Президент Чехии Милош Земан на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи говорил на русском языке и попросил не переводить его слова на чешский.
Земан, которого цитирует РИА Новости, объяснил это тем, что чешские журналисты должны понять его и так.
Милош Земан, президент Чехии: «Меня не надо переводить, журналисты должны разуметь русский язык».
Переговоры продолжились на русском языке.
Владимир Путин, открывая переговоры с Милошем Земаном, отметил, что российско-чешские отношения развиваются и, несмотря на все сложности, объем двустороннего товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года вырос более чем на 40%. По словам российского лидера, это хороший знак.
Путин также обратил внимание на то, что вместе с Земаном приехала большая делегация деловых кругов Чехии. Чешский лидер проиллюстрировал эти слова цифрами.
Милош Земан: «Сто сорок предпринимателей. Когда я ехал во Францию, меня сопровождали только 14 предпринимателей, а в Россию — 140. В несколько раз больше».
Владимир Путин, президент РФ: «Потому что рынок-то Чехии, скорее всего, здесь».
Путин добавил, что крупные чешские компании успешно работают на российском рынке.
Владимир Путин: «„У нас и по энергетике развиваются отношения, причем и в углеводородной части, и в атомной энергетике. Есть очень хорошие перспективы в машиностроении“.
Земан также рассказал, что чешская делегация хотела привезти в Россию реликвии святой Людмилы», чтобы показать «глубокие корни совместной культуры». Однако, как сказал Земан, по техническим причинам этого сделать не удалось.
Милош Земан, президент Чехии: «Меня не надо переводить, журналисты должны разуметь русский язык».
Переговоры продолжились на русском языке.
Владимир Путин, открывая переговоры с Милошем Земаном, отметил, что российско-чешские отношения развиваются и, несмотря на все сложности, объем двустороннего товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года вырос более чем на 40%. По словам российского лидера, это хороший знак.
Путин также обратил внимание на то, что вместе с Земаном приехала большая делегация деловых кругов Чехии. Чешский лидер проиллюстрировал эти слова цифрами.
Милош Земан: «Сто сорок предпринимателей. Когда я ехал во Францию, меня сопровождали только 14 предпринимателей, а в Россию — 140. В несколько раз больше».
Владимир Путин, президент РФ: «Потому что рынок-то Чехии, скорее всего, здесь».
Путин добавил, что крупные чешские компании успешно работают на российском рынке.
Владимир Путин: «„У нас и по энергетике развиваются отношения, причем и в углеводородной части, и в атомной энергетике. Есть очень хорошие перспективы в машиностроении“.
Земан также рассказал, что чешская делегация хотела привезти в Россию реликвии святой Людмилы», чтобы показать «глубокие корни совместной культуры». Однако, как сказал Земан, по техническим причинам этого сделать не удалось.
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