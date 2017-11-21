Звезды шоу-бизнеса ответили Пэрис Хилтон, объявившей себя изобретательницей селфи

Американская тусовщица Пэрис Хилтон подверглась критике после того, как заявила, что именно она изобрела селфи. Но, возможно, именно этого она и добивалась. Те, кто следит за жизнью заокеанской знаменитости, давно заметили, что популярность ее заметно снизилась.
Пока американская светская львица держит улыбку на публике, ее лента трещит по швам. Тысячи возмущенных интернет-пользователей обсуждают заявление Пэрис Хилтон, что именно она изобрела селфи. Об этом гласит свежий пост к старому снимку знаменитой тусовщицы с певицей Бритни Спирс.
Неужели наследница гостиничной империи и впрямь уверена, что придумала автопортрет? Или собирается получить патент на свое изобретение? Возмущенная общественность принялась наперебой доказывать скандальной блондинке, что селфи сущестововало задолго до этой публикации.
На опрометчивое заявление взбалмошной Хилтон отреагировали и в России. Певец Дмитрий Маликов уверен, что селфи — один из лучших способов держать поклонников в курсе: все хорошо, жив, здоров. Поэтому в его ленте автопортреты встречаются регулярно. И селфи Хилтон до этого он никогда не видел.
Профессионал в области селфи, блогерша Мария Капшукова, убеждена, что красиво продавать себя миру на интернет-просторах она начала точно не с подачи американских знаменитостей. Ну а ведущий психологических тренингов Павел Раков предложил изобретательнице в таком случае разработать и лекарство от ее фотодетища.
Сама Пэрис Хилтон, несмотря на поднявшуюся шумиху, не удалила свой твит и не стала ни с кем спорить в комментариях. Видимо, для нее сейчас главное, что она вновь оказалась в центре внимания.
Подробности — в видеоматериале.
Неужели наследница гостиничной империи и впрямь уверена, что придумала автопортрет? Или собирается получить патент на свое изобретение? Возмущенная общественность принялась наперебой доказывать скандальной блондинке, что селфи сущестововало задолго до этой публикации.
На опрометчивое заявление взбалмошной Хилтон отреагировали и в России. Певец Дмитрий Маликов уверен, что селфи — один из лучших способов держать поклонников в курсе: все хорошо, жив, здоров. Поэтому в его ленте автопортреты встречаются регулярно. И селфи Хилтон до этого он никогда не видел.
Профессионал в области селфи, блогерша Мария Капшукова, убеждена, что красиво продавать себя миру на интернет-просторах она начала точно не с подачи американских знаменитостей. Ну а ведущий психологических тренингов Павел Раков предложил изобретательнице в таком случае разработать и лекарство от ее фотодетища.
Сама Пэрис Хилтон, несмотря на поднявшуюся шумиху, не удалила свой твит и не стала ни с кем спорить в комментариях. Видимо, для нее сейчас главное, что она вновь оказалась в центре внимания.
Подробности — в видеоматериале.
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