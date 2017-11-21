Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    В Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города. животные, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города

    В Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города

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    В Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города

    В Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города

    В Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города

      На поиски хищника отправятся сочинские прокуроры. За помощью к сотрудникам надзорного ведомства обратились зоозащитники и показали видео, на котором двое мужчин в центре города выгуливают на поводке львенка. Вопросы, кто они и откуда животное, восприняли в штыки и поспешили удалиться. По словам местных жителей, этих людей в городе они видят часто.

      Увидев, что маленького царя зверей привязали к забору и велели лежать, прохожие испытали разные чувства — страх, возмущение, жалость. Ведь дикий котенок был запуган и истощен.

      Люди заметили, что зверь ведет себя как-то неестественно: смиренно лежит в своем ошейнике и почти не реагирует на происходящее. Вполне возможно, что львенок находился под действием успокоительных препаратов. В последнее время их часто используют так называемые пляжные фотографы.

      Разумеется, такому ажиотажу эти двое мужчин рядом со львенком были совсем не рады. Как и вопросам, кто они и зачем вообще привели животное на набережную. Впрочем, по словам местных жителей, с котенком их видели и раньше. И чаще всего в людных местах, где больше всего туристов. Отдыхающим они якобы предлагали фото на память с экзотическим зверем. Видео, снятое очевидцами, уже просмотрели сотни пользователей Интернета, в том числе и прокуроры. В надзорном ведомстве начали поверку.

      Не исключено, что хищника привезли туда нелегально, говорят прокуроры. После инцидента на набережной двое мужчин со львенком скрылись в неизвестном направлении.

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