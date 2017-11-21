В Сочи ищут мужчин, выгуливающих истощенного львенка по улицам города

На поиски хищника отправятся сочинские прокуроры. За помощью к сотрудникам надзорного ведомства обратились зоозащитники и показали видео, на котором двое мужчин в центре города выгуливают на поводке львенка. Вопросы, кто они и откуда животное, восприняли в штыки и поспешили удалиться. По словам местных жителей, этих людей в городе они видят часто.

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Сочи

Увидев, что маленького царя зверей привязали к забору и велели лежать, прохожие испытали разные чувства — страх, возмущение, жалость. Ведь дикий котенок был запуган и истощен.



Люди заметили, что зверь ведет себя как-то неестественно: смиренно лежит в своем ошейнике и почти не реагирует на происходящее. Вполне возможно, что львенок находился под действием успокоительных препаратов. В последнее время их часто используют так называемые пляжные фотографы.



Разумеется, такому ажиотажу эти двое мужчин рядом со львенком были совсем не рады. Как и вопросам, кто они и зачем вообще привели животное на набережную. Впрочем, по словам местных жителей, с котенком их видели и раньше. И чаще всего в людных местах, где больше всего туристов. Отдыхающим они якобы предлагали фото на память с экзотическим зверем. Видео, снятое очевидцами, уже просмотрели сотни пользователей Интернета, в том числе и прокуроры. В надзорном ведомстве начали поверку.



Не исключено, что хищника привезли туда нелегально, говорят прокуроры. После инцидента на набережной двое мужчин со львенком скрылись в неизвестном направлении.