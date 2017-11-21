Очередное жестокое избиение школьницы сверстницами в Удмуртии попало на видео

Очередной ролик о подростковой жестокости изучают удмуртские следователи. На кадрах школьницы под одобрительные крики очевидцев избили сверстницу. Известно, что девочка сейчас находится дома, с ней работают психологи. Причем это не первый подобный инцидент в городе за последние несколько дней.

Учащиеся двух школ из Воткинска ранее уже выясняли отношения в подобном стиле. На очередной записи, которая, как и предыдущая, оказалась в Сети, — снова жестокая драка. Действующие лица — опять девочки. Те же или другие, теперь выяснят полицейские. Уже известно, что им всем по 13–14 лет.



Поединок в гаражном кооперативе собрал самый настоящий аншлаг. Очевидцы боя без правил — такие же подростки, но явно постарше. Пока одна из участниц прилюдного издевательства держала оппонентку за волосы, другая наносила ей удар за ударом. Все это время зрители чуть ли не аплодировали и давали советы, как правильно бить. Мобильные телефоны при этом использовали лишь как средство для видеосъемки.



В какой-то момент казалось, что школьницы наконец остановились. Но, не стесняясь в выражениях, обидчицы стали требовать от оппонентки извинений и приказывали встать на колени. Судя по всему, посчитав извинения неискренними, одна из школьниц попыталась закрепить урок. Повалила девочку на землю и еще несколько раз ударила. В этот момент кто-то из очевидцев наконец попытался прекратить избиение.



Чем так насолила школьница своим сверстницам, неизвестно. Но подростки уже поделились догадками: якобы пострадавшая нелестно отзывалась о своих оппонентках, за что и поплатилась.



Директора сразу двух школ на днях уже отвечали на вопросы сыщиков о других своих ученицах, ставших героинями другого скандального ролика. Тогда расследование дела под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Теперь же правоохранителям предстоит снова наведаться в образовательные учреждения, а после и к родителям.



Подробности — в видеоматериале.