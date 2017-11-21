Возбуждено дело против таксиста, напавшего с мачете на пассажира в Москве

История нападения водителя такси на пассажира в Москве получила продолжение. Игорь Нечипоренко, который не смог договориться с шофером о цене и был ранен мачете, добился возбуждения уголовного дела.
Сразу после инцидента извозчика хотели привлечь по статье «Хулиганство». Но спустя время почему-то прекратили расследование. Мужчина, который получил тяжелые травмы и до сих пор проходит реабилитацию, решил даже обратиться в Генпрокуратуру.
Если бы не съемка с уличных камер наблюдения, неизвестно, удалось бы вообще пострадавшему доказать, что на него действительно напали? На кадрах таксист, вооруженный мачете, набрасывается на клиента. Тот попросил сдачу с тысячи рублей, а у шофера мелких купюр не оказалось. Но и переплачивать за поездку пассажир не собирался, начал возмущаться. В ответ водитель мигом достал огромный нож и показал, почему с ним лучше не спорить.
Раненого пассажира увезла скорая. Нападавшего задержали и отправили в ИВС. Но вспыльчивого таксиста отпустили из изолятора, а уголовное дело закрыли. Весьма парадоксальный документ, выданный прокуратурой, описывает, как шофер Муса Нагиев в общественном месте размахивал ножом и нанес своему клиенту травмы, но затем следует заключение: признаков «Хулиганства» в его действиях не найдено.
Две недели потерпевший ждал, что его обидчика все-таки привлекут к ответственности, советовался с юристами, планировал обратиться с жалобой в Генпрокуратуру, как вдруг уголовное дело снова возбудили. Правда, уже по другой статье — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь 60-летний таксист, напавший на пассажира, должен снова явиться на допрос в полицию.
Если бы не съемка с уличных камер наблюдения, неизвестно, удалось бы вообще пострадавшему доказать, что на него действительно напали? На кадрах таксист, вооруженный мачете, набрасывается на клиента. Тот попросил сдачу с тысячи рублей, а у шофера мелких купюр не оказалось. Но и переплачивать за поездку пассажир не собирался, начал возмущаться. В ответ водитель мигом достал огромный нож и показал, почему с ним лучше не спорить.
Раненого пассажира увезла скорая. Нападавшего задержали и отправили в ИВС. Но вспыльчивого таксиста отпустили из изолятора, а уголовное дело закрыли. Весьма парадоксальный документ, выданный прокуратурой, описывает, как шофер Муса Нагиев в общественном месте размахивал ножом и нанес своему клиенту травмы, но затем следует заключение: признаков «Хулиганства» в его действиях не найдено.
Две недели потерпевший ждал, что его обидчика все-таки привлекут к ответственности, советовался с юристами, планировал обратиться с жалобой в Генпрокуратуру, как вдруг уголовное дело снова возбудили. Правда, уже по другой статье — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь 60-летний таксист, напавший на пассажира, должен снова явиться на допрос в полицию.
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