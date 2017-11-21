В ЦИК рассказали о подготовке к президентским выборам в России

О наблюдении на предстоящих президентских выборах сегодня говорили в Центризбиркоме, где прошла большая общероссийская конференция.

Участники встречи сошлись на том, что предстоящие выборы должны пройти максимально открыто и честно. Глава ЦИК заявила, что в этом вопросе не обойтись без общественной поддержки.



Элла Памфилова, председатель ЦИК России: «Выборы президента России, конечно, для страны имеют огромное значение. Его нельзя приуменьшить. От того, как они пройдут, насколько они будут легитимны, насколько будет доверие людей, во многом это будет определять, укрепим ли мы страну, дадим ей шанс на дальнейшее развитие».



Отвечая на вопрос о возможном принятии закона об иностранных агентах среди СМИ, Панфилова заявила, что это никак не отразится на их аккредитации. Проблем с доступом на избирательные участки у зарубежных журналистов быть не должно.



По итогам сегодняшней конференции Центризбирком и Общественная палата подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает организацию общественного контроля и соблюдения избирательных прав граждан.



К выборам президента планируют подготовить около 100 тысяч наблюдателей. Времени до избирательной кампании осталось совсем немного. Она начнется уже в декабре.

