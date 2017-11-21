В России резко просели продажи вина, водки и пива

В России сокращаются продажи алкоголя. Об этом свидетельствуют данные единой межведомственной
информационно-статистической системы.
По информации газеты «Известия», с января по сентябрь текущего года игристых вин купили на 36% меньше, чем в прошлом году. Так же сильно просели продажи водки и пива.
В аналитическом центре при правительстве связывают это с ростом акцизов и минимальных цен в магазинах. Роль мог сыграть и технический фактор — до этого года данные собирал Росстат, а затем их источником стала система ЕГАИС.
Вместе с тем отмечается серьезный рост продаж сидра. Объясняют это сменой пристрастий россиян в пользу непривычных напитков.
В аналитическом центре при правительстве связывают это с ростом акцизов и минимальных цен в магазинах. Роль мог сыграть и технический фактор — до этого года данные собирал Росстат, а затем их источником стала система ЕГАИС.
Вместе с тем отмечается серьезный рост продаж сидра. Объясняют это сменой пристрастий россиян в пользу непривычных напитков.
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