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    В России резко просели продажи вина, водки и пива. алкоголь, налоги и пошлины, тарифы и цены, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России резко просели продажи вина, водки и пива

    В России резко просели продажи вина, водки и пива

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    В России резко просели продажи вина, водки и пива

    В России резко просели продажи вина, водки и пива

    В России резко просели продажи вина, водки и пива

      В России сокращаются продажи алкоголя. Об этом свидетельствуют данные единой межведомственной информационно-статистической системы.

      По информации газеты «Известия», с января по сентябрь текущего года игристых вин купили на 36% меньше, чем в прошлом году. Так же сильно просели продажи водки и пива.

      В аналитическом центре при правительстве связывают это с ростом акцизов и минимальных цен в магазинах. Роль мог сыграть и технический фактор — до этого года данные собирал Росстат, а затем их источником стала система ЕГАИС.

      Вместе с тем отмечается серьезный рост продаж сидра. Объясняют это сменой пристрастий россиян в пользу непривычных напитков.

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