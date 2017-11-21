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    Юморист Тимур Тания поддержал участника «Ты супер! Танцы»

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    Юморист Тимур Тания поддержал участника «Ты супер! Танцы»

    Юморист Тимур Тания поддержал участника «Ты супер! Танцы»

    Юморист Тимур Тания поддержал участника «Ты супер! Танцы»

    В четвертьфинале международного конкурса «Ты супер! Танцы» юные танцоры пробуют свои силы в непривычных для них танцевальных стилях. Ребята не только оттачивают хореографию, но и учатся работать с реквизитом и в декорациях, которые выстраиваются индивидуально под номер.

    По правилам этого тура, в финале каждого конкурсного дня жюри проекта должны выбрать только четырех участников, которые пройдут дальше. Поддержать перед ответственным выступлением Леона Капбу, конкурсанта из Абхазии, приехал его соотечественник — юморист Тимур Тания.

    В первом туре 13-летний Леон Капба из города Очамчира поразил всех: техника исполнения народного абхазского танца настолько ошеломила жюри, что Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили, Анастасия Заворотнюк и Кристина Кретова аплодировали ему стоя.

    Этот первый успех в проекте был ожидаем. Леон выступает в составе детского хореографического ансамбля «Ерцаху», c которым участвует в различных фестивалях и конкурсах. Но во втором туре хореографы поставили для Леона танец в новом для него стиле. Приободрить Леона в шаге от полуфинала приехал юморист Тимур Тания.

    Тимур Тания: «Искренне скажу, мне было лестно слышать мнение мэтров танца, которые хвалили Леона. Считаю, что хвалили по делу, по существу. За кулисами эмоции переполняли меня, я на сцену метров 15 танцующе прошел».

    Тимур подарил юному танцору джазовки — специальную обувь для занятий танцами. Отличительной чертой джазовок является то, что задняя и передняя часть подошвы разделены, что обеспечивает танцору дополнительную гибкость стопы.

    Тимур Тания: «Не понаслышке знаю, как часто у танцоров во время репетиций рвется обувь. Я сам когда-то танцевал, 50 килограммов тому назад».

    Увидеть выступление Леона и его встречу с Тимуром Тания, а также узнать, кто из участников пройдет в полуфинал проекта, зрители НТВ смогут в эту субботу, 25 ноября, в 21:00.

    смотретьВыбор жюри: третья четверка полуфиналистов проекта «Ты супер! Танцы!»
    Выбор жюри: третья четверка полуфиналистов проекта «Ты супер! Танцы!»
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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