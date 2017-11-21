Марадона станет ассистентом жеребьевки ЧМ-2018

8⃣ассистентов Финальной Жеребьевки #ЧМ2018

8⃣легенд



Судьба 32 сборных находится в руках этих достойнейших людей👇

ℹ️https://t.co/e3EgReWSec pic.twitter.com/YXdqIqN4Bi — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 21, 2017

Ведущими церемонии будут футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.Ассистировать во время жеребьевки, помимо Марадоны, будет еще целый ряд звезд мирового футбола, представляющих страны, когда-либо выигрывавшие ЧМ: уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян., президент FIFA: «Финальная жеребьевка — волнующий, волшебный момент для всех любителей футбола, ведь именно в этот день мы начинаем по-настоящему предвкушать эмоции, которые принесет нам чемпионат мира. А еще в этот день мы обязательно вспоминаем тех, кто творил историю турнира. Я очень рад, что в замечательную команду ассистентов на церемонии жеребьевки вошли легенды FIFA, представляющие все страны — победители чемпионатов мира».