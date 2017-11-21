Марадона станет ассистентом жеребьевки ЧМ-2018

Жеребьевка финальной части
ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле. Сегодня стало известно, что в число ассистентов на церемонии вошел знаменитый аргентинец Диего Марадона.
Ведущими церемонии будут футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.
Ассистировать во время жеребьевки, помимо Марадоны, будет еще целый ряд звезд мирового футбола, представляющих страны, когда-либо выигрывавшие ЧМ: уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Джанни Инфантино, президент FIFA: «Финальная жеребьевка — волнующий, волшебный момент для всех любителей футбола, ведь именно в этот день мы начинаем по-настоящему предвкушать эмоции, которые принесет нам чемпионат мира. А еще в этот день мы обязательно вспоминаем тех, кто творил историю турнира. Я очень рад, что в замечательную команду ассистентов на церемонии жеребьевки вошли легенды FIFA, представляющие все страны — победители чемпионатов мира».
Ассистировать во время жеребьевки, помимо Марадоны, будет еще целый ряд звезд мирового футбола, представляющих страны, когда-либо выигрывавшие ЧМ: уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Джанни Инфантино, президент FIFA: «Финальная жеребьевка — волнующий, волшебный момент для всех любителей футбола, ведь именно в этот день мы начинаем по-настоящему предвкушать эмоции, которые принесет нам чемпионат мира. А еще в этот день мы обязательно вспоминаем тех, кто творил историю турнира. Я очень рад, что в замечательную команду ассистентов на церемонии жеребьевки вошли легенды FIFA, представляющие все страны — победители чемпионатов мира».
8⃣ассистентов Финальной Жеребьевки #ЧМ2018— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 21, 2017
8⃣легенд
Судьба 32 сборных находится в руках этих достойнейших людей👇
ℹ️https://t.co/e3EgReWSec pic.twitter.com/YXdqIqN4Bi
✅Состав участников #ЧМ2018 полностью определен— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 16, 2017
✅Объявлены корзины для Финальной Жеребьевки #ЧМ2018
🙌 pic.twitter.com/I66Uv7cvVm
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