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    Мишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС. налоги и пошлины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС

    Мишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС

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    Мишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС

    Мишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС

    Мишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС

      Доходы государства в прошлом году стали выше ожидаемых более чем на 2 трлн рублей. Рост поступлений в бюджет ожидается и в этом году. Об этом на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы заявил руководитель ведомства.

      По словам Михаила Мишустина, успех в сборе налогов зависит от сокращения числа проверок.

      Михаил Мишустин, глава ФНС: «Именно за счет налогового администрирования, без увеличения базовых ставок основных налогов поступило 286 дополнительных млрд рублей, что свидетельствует о сокращении теневой экономики и создании более прозрачной, более конкурентной деловой среды».

      Мишустин обратил внимание и на тот факт, что за 9 месяцев этого года число жалоб бизнесменов на налоговые службы сократилось на 15%.

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