Мишустин заявил о сокращении жалоб бизнеса на ФНС

Доходы государства в прошлом году стали выше ожидаемых более чем на 2 трлн рублей. Рост поступлений в бюджет ожидается и в этом году. Об этом на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы заявил руководитель ведомства.
По словам Михаила Мишустина, успех в сборе налогов зависит от сокращения числа проверок.
Михаил Мишустин, глава ФНС: «Именно за счет налогового администрирования, без увеличения базовых ставок основных налогов поступило 286 дополнительных млрд рублей, что свидетельствует о сокращении теневой экономики и создании более прозрачной, более конкурентной деловой среды».
Мишустин обратил внимание и на тот факт, что за 9 месяцев этого года число жалоб бизнесменов на налоговые службы сократилось на 15%.
Михаил Мишустин, глава ФНС: «Именно за счет налогового администрирования, без увеличения базовых ставок основных налогов поступило 286 дополнительных млрд рублей, что свидетельствует о сокращении теневой экономики и создании более прозрачной, более конкурентной деловой среды».
Мишустин обратил внимание и на тот факт, что за 9 месяцев этого года число жалоб бизнесменов на налоговые службы сократилось на 15%.
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