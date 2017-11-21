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    В Генштабе РФ объявили об окончании гражданской войны в Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    В Генштабе РФ объявили об окончании гражданской войны в Сирии

    В Генштабе РФ объявили об окончании гражданской войны в Сирии

    В Генштабе РФ объявили об окончании гражданской войны в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • В Сирии остановлена гражданская война, активная фаза военной операции в этой стране подходит к своему логическому завершению. Об этом заявил начальник генштаба РФ Валерий Герасимов.

    Валерий Герасимов: «Мы с вами нашими совместными усилиями много добились в САР. Главное, сохранены суверенитет, территориальная целостность страны, остановлена гражданская война, созданы условия для восстановления мирной жизни и возвращения беженцев».

    Он также сообщил, что в Сирии остается ряд нерешенных вопросов. Несмотря на это, активная фаза военной операции в республике заканчивается, передает «Интерфакс».

    Валерий Герасимов: «Несмотря на то, что остается еще ряд нерешенных проблем, этот этап подходит к своему логическому завершению».

    Между тем Минобороны сообщает, что начальники Генштабов Вооруженных сил РФ, Ирана и Турции разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в РФ террористические группировки) на сирийской территории.

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