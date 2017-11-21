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    Установлены личности посетителей, напавших на животных в приморском зоопарке

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    • Фото: @ussurzoo /instagram.com
    Установлены личности посетителей, напавших на животных в приморском зоопарке

    Установлены личности посетителей, напавших на животных в приморском зоопарке

    Установлены личности посетителей, напавших на животных в приморском зоопарке
  • Фото: @ussurzoo /instagram.com

    • Полиция установила личности двоих мужчин, которые издевались над животными во время посещения зоопарка «Чудесный» в приморском селе Борисовка.

    В МВД уточнили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает «Интерфакс».

    Управление МВД РФ по Приморскому краю: «Личности участников инцидента установлены. В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия и работники зоопарка».

    смотретьВ приморском зоопарке посетители напали на животных
    В приморском зоопарке посетители напали на животных
    Ранее представитель зоопарка сообщила, что двое посетителей грубо обращались с животными: пнули поросенка, плевали в зверей, дергали верблюдицу за шерсть и кидали мелкие камни в льва и тигрицу. Видеозапись инцидента оказалась в Сети. Нарушителей выгнали, руководство зоопарка сообщило о произошедшем в полицию.

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