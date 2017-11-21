Установлены личности посетителей, напавших на животных в приморском зоопарке

Полиция установила личности двоих мужчин, которые издевались над животными во время посещения зоопарка «Чудесный» в приморском селе Борисовка.
В МВД уточнили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает «Интерфакс».
Управление МВД РФ по Приморскому краю: «Личности участников инцидента установлены. В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия и работники зоопарка».
Ранее представитель зоопарка сообщила, что двое посетителей грубо обращались с животными: пнули поросенка, плевали в зверей, дергали верблюдицу за шерсть и кидали мелкие камни в льва и тигрицу. Видеозапись инцидента оказалась в Сети. Нарушителей выгнали, руководство зоопарка сообщило о произошедшем в полицию.
Управление МВД РФ по Приморскому краю: «Личности участников инцидента установлены. В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия и работники зоопарка».
Ранее представитель зоопарка сообщила, что двое посетителей грубо обращались с животными: пнули поросенка, плевали в зверей, дергали верблюдицу за шерсть и кидали мелкие камни в льва и тигрицу. Видеозапись инцидента оказалась в Сети. Нарушителей выгнали, руководство зоопарка сообщило о произошедшем в полицию.
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