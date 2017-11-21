Опубликован экологический рейтинг городов России

Общероссийский народный фронт совместно с Минприроды составил экологический рейтинг российских городов.
Лидером рейтинга стал город Набережные Челны. Также в топ городов с наилучшей экологической обстановкой вошли Казань, Воронеж, Магас, Вологда, Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. А вот Москва и Санкт-Петербург не смогли приблизиться к первым позициям. Москва оказалась на 16-й позиции, а Северная столица — на 26-й, передает РИА Новости.
Рейтинг составили эксперты ОНФ совместно с Минприроды на основе данных, предоставленных властями крупных муниципальных образований на территориях всех регионов страны. Он формируется ежегодно с 2013 года, но в этот раз методика была доработана — главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. Всего в списке 103 города с населением более 100 тысяч человек.
Лучшие с точки зрения экологической обстановки города России — Набережные Челны и Казань — показали хорошие результаты в нескольких категориях, в том числе в управлении в области охраны окружающей среды, водопотреблении и качестве воды, а также в сфере энергопотребления.
Самая неблагополучная экологическая обстановка, согласно этому рейтингу, в Благовещенске, Иванове, Калининграде, Севастополе, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Ставрополе, Томске, Череповце, Красноярске, Твери, Хабаровске и Симферополе. Как считают эксперты, руководство этих городов скрывает от общественности реальную ситуацию с экологией.
ОНФ: «В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года».
Рейтинг составили эксперты ОНФ совместно с Минприроды на основе данных, предоставленных властями крупных муниципальных образований на территориях всех регионов страны. Он формируется ежегодно с 2013 года, но в этот раз методика была доработана — главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. Всего в списке 103 города с населением более 100 тысяч человек.
Лучшие с точки зрения экологической обстановки города России — Набережные Челны и Казань — показали хорошие результаты в нескольких категориях, в том числе в управлении в области охраны окружающей среды, водопотреблении и качестве воды, а также в сфере энергопотребления.
Самая неблагополучная экологическая обстановка, согласно этому рейтингу, в Благовещенске, Иванове, Калининграде, Севастополе, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Ставрополе, Томске, Череповце, Красноярске, Твери, Хабаровске и Симферополе. Как считают эксперты, руководство этих городов скрывает от общественности реальную ситуацию с экологией.
ОНФ: «В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года».
Комментарии