В Барнауле девять школьников попали в больницу из-за задымившегося телефона

Девять школьников в Барнауле попали в больницу после того, как пытались в классе вскрыть мобильный телефон, батарея которого раскалилась и задымилась.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, «во время перемены перед пятым уроком школьники, находясь в учебном кабинете, принялись разбирать старый мобильный телефон».



Из заявления директора школы: «Его, по словам детей, принес один из пятиклассников для друга, чтобы использовать детали. Подростки пытались разобрать устройство, ударяя его об пол. После того как телефон удалось вскрыть, извлеченная аккумуляторная батарея оказалась горячей и школьник ее выронил».



В итоге падение горячей батарейки на линолеум привело к задымлению. Пришедший педагог вывела детей из кабинета, выбросила дымящуюся батарею и проветрила помещение. На место были вызваны экстренные службы.



В пресс-центре мэрии отметили, что по зданию школы дым распространиться не успел. Школьников, побывавших в задымленном кабинете, осмотрели врачи скорой помощи. Девятерых из них на скорой доставили в больницы. Сообщается, что состояние здоровья поступивших детей не вызывает опасения, к вечеру их отпустят домой.