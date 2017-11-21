России запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо»

Авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.
Анатолий Пунчук: «Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей».
По словам Пунчука, решение о запрете вынес оргкомитет «Фарнборо». Произошедшее он назвал «примером недобросовестной конкуренции», передает «Интерфакс».
Авиасалон «Фарнборо» будет проходить близ одноименного британского города с 16 по 22 июля 2018 года.
По словам Пунчука, решение о запрете вынес оргкомитет «Фарнборо». Произошедшее он назвал «примером недобросовестной конкуренции», передает «Интерфакс».
Авиасалон «Фарнборо» будет проходить близ одноименного британского города с 16 по 22 июля 2018 года.
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