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    России запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо»

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    России запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо»

    России запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо»

    Авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

    Анатолий Пунчук: «Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей».

    По словам Пунчука, решение о запрете вынес оргкомитет «Фарнборо». Произошедшее он назвал «примером недобросовестной конкуренции», передает «Интерфакс».

    Авиасалон «Фарнборо» будет проходить близ одноименного британского города с 16 по 22 июля 2018 года.

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