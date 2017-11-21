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    ЕС ввел санкции против нового губернатора Севастополя

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    ЕС ввел санкции против нового губернатора Севастополя

    ЕС ввел санкции против нового губернатора Севастополя

    Новый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в черный список Евросоюза. Санкции против него введены в связи с ситуацией на Украине.

    Как говорится в сообщении в официальном журнале ЕС, Дмитрий Овсянников «работал на дальнейшую интеграцию незаконно присоединенного Крымского полуострова в Российскую Федерацию и таким образом ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

    Санкции вступили в силу с момента публикации решения. Внесенным в черный список лицам запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории стран Евросоюза подлежат заморозке.

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