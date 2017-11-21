Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты

Украинские десантники вместо голубых беретов теперь будет носить
темно-бордовые в соответствии со стандартами НАТО.
Во вторник по случаю Дня десантника украинский президент Пётр Порошенко вручил первые темно-бордовые береты. Торжественная церемония прошла в центре Киева.
Пётр Порошенко, президент Украины: «С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта станет темно-бордовый. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран, в том числе 19 государств НАТО. Таким образом, Украина вводит еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину».
После церемонии замены беретов Порошенко также сообщил, что теперь на них будет новый знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.
Также сообщается, что президент переименовал Воздушно-десантные войска. Теперь ВДВ получили новое название — Десантно-штурмовые войска ВС Украины, сообщает РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского».
Ранее украинское Минобороны перенесло дату празднования Дня ВДВ с 2 августа на 21 ноября.
Пётр Порошенко, президент Украины: «С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта станет темно-бордовый. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран, в том числе 19 государств НАТО. Таким образом, Украина вводит еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину».
После церемонии замены беретов Порошенко также сообщил, что теперь на них будет новый знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.
Нехай Архангел Михаїл — покровитель воїнів-десантників — завжди береже їх у бою та веде до перемоги pic.twitter.com/ZWzdvb3jty— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 ноября 2017 г.
Также сообщается, что президент переименовал Воздушно-десантные войска. Теперь ВДВ получили новое название — Десантно-штурмовые войска ВС Украины, сообщает РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского».
Ранее украинское Минобороны перенесло дату празднования Дня ВДВ с 2 августа на 21 ноября.
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