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    Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты

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    • Фото: @poroshenko / twitter.com
    Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты

    Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты

    Порошенко вручил украинским десантникам первые бордовые береты
  • Фото: @poroshenko / twitter.com

    • Украинские десантники вместо голубых беретов теперь будет носить темно-бордовые в соответствии со стандартами НАТО.

    Во вторник по случаю Дня десантника украинский президент Пётр Порошенко вручил первые темно-бордовые береты. Торжественная церемония прошла в центре Киева.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта станет темно-бордовый. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран, в том числе 19 государств НАТО. Таким образом, Украина вводит еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину».

    После церемонии замены беретов Порошенко также сообщил, что теперь на них будет новый знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.



    Также сообщается, что президент переименовал Воздушно-десантные войска. Теперь ВДВ получили новое название — Десантно-штурмовые войска ВС Украины, сообщает РИА Новости.

    Пётр Порошенко: «Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского».

    Ранее украинское Минобороны перенесло дату празднования Дня ВДВ с 2 августа на 21 ноября.

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