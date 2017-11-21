У берегов Турции спасли моряков с попавшего в шторм российского судна

У турецкого побережья российское судно
«Нефтрерудовоз-29» попало шторм. С его борта спасли шестерых членов экипажа.
«Нефтрерудовоз-29» следовал из Ростова-на-Дону с грузом металла. У берегов Турции в районе порта Бартын судно попало в шторм.
После того как с борта судна был получен сигнал SOS, ему на помощь вылетел вертолет турецкой береговой охраны. В результате с борта российского «Нефтрерудовоза-29» спасли шестерых моряков. Их доставили в порт Бартын, передает агентство Anadolu.
После того как с борта судна был получен сигнал SOS, ему на помощь вылетел вертолет турецкой береговой охраны. В результате с борта российского «Нефтрерудовоза-29» спасли шестерых моряков. Их доставили в порт Бартын, передает агентство Anadolu.
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