Автобус съехал в кювет на трассе в Подмосковье: 11 пострадавших

В результате съезда в кювет рейсового автобуса в Подмосковье пострадали 11 человек, они доставлены в медучреждения.

Как сообщили в госкомпании «Автодор», авария произошла в 7:00 на 34-м километре автомобильной дороги М4 «Дон» в Московской области.



Из сообщения «Автодора»: «Коммерческий автобус „Неоплан“ (Вешенская — Москва), двигаясь в сторону Москвы, совершил попутное столкновение с легковым автомобилем Ford и Mitsubishi, пробил металлическое барьерное ограждение и съехал в кювет».



Сообщается, что на данный момент известно о 11 пострадавших. Все они доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По предварительной версии, водитель автобуса заснул за рулем.



Из сообщения «Автодора»: «На момент ДТП осадков не было, температура воздуха — плюс 1, температура покрытия — плюс 1».



В свою очередь в пресс-службе столичной полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.