В Госдуме предложили ввести в УК понятие «пропаганда терроризма»

Депутаты Госдумы готовят поправки в законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов.
Изменения в документ предложил внести первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Согласно новым поправкам, в УК РФ вводится понятие «пропаганда терроризма», по этой статье предусматривается максимальное наказание 7 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Из законопроекта: «В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».
Напомним, Госдума 16 ноября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненные сроки за вербовку в ряды террористов.
Из законопроекта: «В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».
Напомним, Госдума 16 ноября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненные сроки за вербовку в ряды террористов.
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