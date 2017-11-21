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    В Госдуме предложили ввести в УК понятие «пропаганда терроризма»

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    В Госдуме предложили ввести в УК понятие «пропаганда терроризма»

    В Госдуме предложили ввести в УК понятие «пропаганда терроризма»

    Депутаты Госдумы готовят поправки в законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов.

    Изменения в документ предложил внести первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Согласно новым поправкам, в УК РФ вводится понятие «пропаганда терроризма», по этой статье предусматривается максимальное наказание 7 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

    Из законопроекта: «В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

    Напомним, Госдума 16 ноября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненные сроки за вербовку в ряды террористов.

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