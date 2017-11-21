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    Всемирный день телевидения: кадры важнейших трансляций в истории ТВ. памятные даты, СМИ, телевидение, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВсемирный день телевидения: кадры важнейших трансляций в истории ТВ

    Всемирный день телевидения: кадры важнейших трансляций в истории ТВ

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    Всемирный день телевидения: кадры важнейших трансляций в истории ТВ

    Всемирный день телевидения: кадры важнейших трансляций в истории ТВ

    Всемирный день телевидения: кадры важнейших трансляций в истории ТВ

      Десятки стран отмечают сегодня Всемирный день телевидения. Праздник относительно молодой — учрежден он был в 1996 году после первого Всемирного телевизионного форума.

      Благодаря телевидению миллиарды зрителей стали свидетелями знаковых исторических событий. Среди них — торжественная коронация Елизаветы II, убийство Ли Освальда, концерт Элвиса Пресли, катастрофа американского шаттла «Челленджер», падение Берлинской стены и трагические события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

      Кадры, которые смотрели с замиранием сердца миллиарды людей по всей планете, — в подборке НТВ.

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