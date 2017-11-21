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    Роспотребнадзор готовит черный список производителей продуктов. Интернет, контрафакт, продукты, Роспотребнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоспотребнадзор готовит черный список производителей продуктов

    Роспотребнадзор готовит черный список производителей продуктов

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    Роспотребнадзор готовит черный список производителей продуктов

    Роспотребнадзор готовит черный список производителей продуктов

    Роспотребнадзор готовит черный список производителей продуктов

      Роспотребнадзор начинает вести черные списки производителей продуктов. Как рассказали в ведомстве, данные о недобросовестных компаниях будут публиковаться на специальном ресурсе.

      Попасть на страницу с перечнем производителей опасных товаров можно будет через сайт Роспотребнадзора. Там можно будет без пароля и регистрации узнать, какие производители, поставщики и продавцы и в каких регионах не соблюдают требования. Там же можно будет посмотреть результаты экспертиз.

      Пока ресурс доступен только для сотрудников ведомства.

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