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    Россельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии. Бразилия, импорт, мясо, продукты, Россельхознадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии

    Россельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии

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    Россельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии

    Россельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии

    Россельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии

      Россельхознадзор объявил об остановке поставок свинины и говядины из Бразилии. Запрет начнет действовать с 1 декабря.

      Как объяснили в надзорном ведомстве, в бразильском мясе нашли запрещенный рактопамин — это пищевая добавка, которая стимулирует рост мышечной массы. При этом три года назад Бразилия была допущена на отечественные прилавки только с гарантией, что при выращивании они не будут использовать это вещество.

      В Национальной мясной ассоциации говорят, что на поставки из Бразилии приходится более 90% всего импорта свинины и около 60% поставок говядины. Правда, несмотря на такую долю, эксперты уверены: глобального роста цен не будет. Доля импорта в свиноводстве после введения продэмбарго в нашей стране упорно снижается и сейчас составляет порядка 8%, а говядину легко можно заменить поставками из других стран Латинской Америки — Уругвая, Парагвая, Аргентины.

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