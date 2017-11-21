Лавров прокомментировал отказ США осудить атаку на посольство РФ в Сирии

Отказ США поддержать заявление Совбеза ООН с осуждением атаки на посольство России в Дамаске не вызывает удивления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров: «Насчет отказа Соединённых Штатов поддержать заявление Совета Безопасности с осуждением атаки, обстрела российского посольства в Дамаске — честно говоря, я не удивлен, потому что это далеко не в первый раз».
Лавров напомнил, что было уже несколько случаев, связанных с достаточно серьезными обстрелами российского посольства, однако каждый раз Совбез не реагировал на эти грубейшие нарушения международного права из-за позиции США, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Дамаске 20 ноября подверглось минометному обстрелу. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники не пострадали. Российская делегация в понедельник распространила проект заявления Совбеза ООН в связи с произошедшим, однако США его заблокировали.
Лавров напомнил, что было уже несколько случаев, связанных с достаточно серьезными обстрелами российского посольства, однако каждый раз Совбез не реагировал на эти грубейшие нарушения международного права из-за позиции США, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Дамаске 20 ноября подверглось минометному обстрелу. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники не пострадали. Российская делегация в понедельник распространила проект заявления Совбеза ООН в связи с произошедшим, однако США его заблокировали.
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