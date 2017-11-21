Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все
    •  

    В МИД РФ возмущены новой «кощунственной» акцией в Киеве

    1 комментарий

    В МИД РФ возмущены новой «кощунственной» акцией в Киеве

    В МИД РФ возмущены новой «кощунственной» акцией в Киеве

    В МИД России предположили, что украинские власти попустительствуют вандализму радикалов.

    В Москве считают осквернение Вечного огня на Украине преступным попустительством Киева или его неспособностью дать отпор радикалам.

    МИД РФ: «С возмущением узнали об очередной выходке вандалов — 20 ноября в центре Киева вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы. То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам».

    Дипломаты призвали мировое сообщество осудить этот акт вандализма, говорится на сайте министерства.

    смотретьОсквернение Вечного огня в Киеве сняла камера наблюдения
    Осквернение Вечного огня в Киеве сняла камера наблюдения
    20 ноября стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция начала поиск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили мемориал.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru