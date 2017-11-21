В МИД РФ возмущены новой «кощунственной» акцией в Киеве

В МИД России предположили, что украинские власти попустительствуют вандализму радикалов.
В Москве считают осквернение Вечного огня на Украине преступным попустительством Киева или его неспособностью дать отпор радикалам.
МИД РФ: «С возмущением узнали об очередной выходке вандалов — 20 ноября в центре Киева вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы. То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам».
Дипломаты призвали мировое сообщество осудить этот акт вандализма, говорится на сайте министерства.
20 ноября стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция начала поиск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили мемориал.
МИД РФ: «С возмущением узнали об очередной выходке вандалов — 20 ноября в центре Киева вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы. То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам».
Дипломаты призвали мировое сообщество осудить этот акт вандализма, говорится на сайте министерства.
20 ноября стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция начала поиск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили мемориал.
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