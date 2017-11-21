Навстречу мечте: житель Владикавказа пешком идет на Дальний Восток

Житель Владикавказа Заур Гуриев решил добраться до Дальнего Востока на своих двоих. Вещей и денег — минимум. Зато впечатлений, говорит путник, хватит на всю жизнь.

Мечта длиною в 9 525 километров — источник вечного стресса для родственников Заура Гуриева. В 13 лет он попросил у друга велосипед и, не раздумывая, покатил из Владикавказа во Владивосток. Юного путешественника едва успели догнать в Ставропольском крае.



Заур Гуриев: «Видимо, родители тоже испугались, бить меня не стали, на словах объяснили, что так делать нельзя».



Отделавшись внушением, Заур надолго затаился, а два месяца назад вновь застал родителей врасплох. Детские мечты предавать нельзя, заявил он семье. И не стал брать с собой даже велосипед. Так и ушел во Владивосток на своих двоих, с 3 000 рублей в кармане.



Заур Гуриев: «Кто-то говорит: дурак, зачем тебе это надо было? В принципе, я согласен, есть в этом что-то дурацкое, но я иду и получаю наслаждение от того, что вижу, с кем общаюсь. У меня такое удовольствие. Хочу узнать Россию, разные культуры».



В день Заур проходит 21 километр, это необходимый минимум, чтобы успеть на Дальний Восток к декабрю 2018 года.



Бюджет истощился в первый же месяц, но Заура это не беспокоит. Репортеры НТВ догнали путешественника в Волгоградской области. Рюкзак Заура набит сухпайком, и всегда можно рассчитывать на бесплатный обед в придорожном кафе — вести о великом походе Гуриева бегут впереди него.



Палатку на ночь он разбивает прямо у трассы. Теплый спальный мешок, костер — путешествовать в южном климате пока что совсем не трудно, но впереди суровая русская зима, непривычная человеку с Кавказа.



Впереди у Заура — год пути по просторам родины. Безрассудное предприятие — оказаться в стоптанных кроссовках где-нибудь в Сибири, но пока об этом думать не хочется. Сейчас, наверное, самый интересный этап его путешествия.



Финишировать Заур планирует не рядом с какой-нибудь известной на весь мир достопримечательностью, а в обычном жилом районе Владивостока — на улице Владикавказской. В этом главная идея путешествия — символически связать города-побратимы.



Подробности — в видеоматериале.