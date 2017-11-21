Сотни тонн ртути скопились под предприятием в Иркутской области

Жители Иркутской области живут рядом с бомбой замедленного действия. Так называют местное предприятие «Усольехимпром». На этом некогда успешном, а теперь почти заброшенном предприятии, скопились сотни тонн ртути. Смертоносным металлом пропитаны стены цехов, а под ними теперь настоящие ртутные озера. Самое страшное, что ядовитое вещество попадает в Ангару.

Группа следователей изучает материал, который войдет в уголовное дело по статье об экологическом преступлении.



За вывоз зараженных отходов директора предприятия «Усольехимпром» осудили еще в 2014 году. По словам экологов, из сырья, предназначенного для изготовления строительных блоков, ртуть буквально сочится. Цех ртутного электролиза закрыли в 1998 году. Однако ядовитое вещество никто не убрал и оно вытекало в Ангару. Ртуть обнаружили на дне реки и в рыбе.



Ветеран усольского производства Леонид Иванов в цехе продержался всего шесть с половиной лет. Даже в кабинете начальника предельно допустимая концентрация опасного элемента была превышена в 15 раз.



Леонид Иванов: «Расстройство нервной системы. Именно вот раз — и очень плохо. Не буду долго рассказывать, но потом в течение лет пяти-шести, наверное, так потихоньку восстанавливалось».



Обезвредить более 700 тонн ртути жителям города обещают уже 11 лет. Тема ртутного озера на местных выборах — самая ходовая. Между тем проект саркофага для опасного цеха, который долго разрабатывался по заказу областных властей и на который потратили десятки миллионов рублей, в этом году признан несостоятельным. Из федерального бюджета уже выделено почти два миллиарда рублей, но когда начнется работа, неизвестно. Ведь нового проекта еще нет.



Специалисты не исключают, что именно ртутное озеро становится причиной большого числа онкологических заболеваний в этом регионе. Летом ветер разносит ядовитые пары с площадки по всему городу.



Подробности — в видеоматериале.