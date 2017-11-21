В Ярославле девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

Два микроавтобуса столкнулись в Ярославле. По предварительным данным, травмы получили девять человек.
Источник в экстренных службах: «Водители двух маршрутных микроавтобусов ПАЗ не смогли разъехаться на узком участке дороги и допустили столкновение, пострадали пассажиры обеих маршруток».
Сообщается, что помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим, среди них — двое детей, сообщает «Интерфакс».
В региональном МЧС подтвердили факт аварии. В ведомстве добавили, что инцидент произошел в Заволжском районе. Пострадавшие взрослые были госпитализированы в больницу им. Соловьёва, дети — в областную детскую больницу.
Сообщается, что помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим, среди них — двое детей, сообщает «Интерфакс».
В региональном МЧС подтвердили факт аварии. В ведомстве добавили, что инцидент произошел в Заволжском районе. Пострадавшие взрослые были госпитализированы в больницу им. Соловьёва, дети — в областную детскую больницу.
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