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    В Ярославле девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

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    В Ярославле девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

    В Ярославле девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

    Два микроавтобуса столкнулись в Ярославле. По предварительным данным, травмы получили девять человек.

    Источник в экстренных службах: «Водители двух маршрутных микроавтобусов ПАЗ не смогли разъехаться на узком участке дороги и допустили столкновение, пострадали пассажиры обеих маршруток».

    Сообщается, что помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим, среди них — двое детей, сообщает «Интерфакс».

    В региональном МЧС подтвердили факт аварии. В ведомстве добавили, что инцидент произошел в Заволжском районе. Пострадавшие взрослые были госпитализированы в больницу им. Соловьёва, дети — в областную детскую больницу.

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