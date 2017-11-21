Песков: Путин и Трамп планируют провести телефонный разговор

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирован на вторник 21 ноября. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил утвердительно на просьбу «Интерфакса» уточнить, ожидается ли во вторник телефонный разговор президентов РФ и США.
Дмитрий Песков: «Да. Сегодня».
О планах поговорить по телефону с президентом США сообщил Владимир Путин в ходе встречи накануне в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сказал президент РФ, «уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран (Ближневосточного) региона».
На днях официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен продолжать работу по восстановлению конструктивных отношений с Россией. По словам Сандерс, взаимодействие необходимо в первую очередь по Сирии, Северной Корее и «другим глобальным вопросам, с которыми имеет дело весь мир».
Напомним, Трамп и Путин несколько раз пересекались на саммите АТЭС. Во второй день саммита лидеры двух стран провели переговоры «на ногах». По результатам этих встреч было подписано совместное заявление по Сирии. Президенты подтвердили намерение уничтожить запрещенную организацию ИГИЛ и призвали все страны-члены ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии.
После встречи Трамп заявил, что хорошие отношения с Россией необходимы, а люди, которые выступают против этого — «ненавистники и глупцы».
Дмитрий Песков: «Да. Сегодня».
О планах поговорить по телефону с президентом США сообщил Владимир Путин в ходе встречи накануне в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сказал президент РФ, «уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран (Ближневосточного) региона».
На днях официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен продолжать работу по восстановлению конструктивных отношений с Россией. По словам Сандерс, взаимодействие необходимо в первую очередь по Сирии, Северной Корее и «другим глобальным вопросам, с которыми имеет дело весь мир».
Напомним, Трамп и Путин несколько раз пересекались на саммите АТЭС. Во второй день саммита лидеры двух стран провели переговоры «на ногах». По результатам этих встреч было подписано совместное заявление по Сирии. Президенты подтвердили намерение уничтожить запрещенную организацию ИГИЛ и призвали все страны-члены ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии.
После встречи Трамп заявил, что хорошие отношения с Россией необходимы, а люди, которые выступают против этого — «ненавистники и глупцы».
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