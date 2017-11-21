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    В Магадане пятилетняя девочка задохнулась в стиральной машине

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    В Магадане пятилетняя девочка задохнулась в стиральной машине

    В Магадане пятилетняя девочка задохнулась в стиральной машине

    Следователи в Магадане выясняют обстоятельства гибели 5-летней девочки, которую нашли мертвой в стиральной машине.

    Установлено, что девочка около шести часов находилась без присмотра взрослых. Вечером домой вернулись ее родственники, они обнаружили ребенка без признаков жизни в стиральной машине.

    Наиболее вероятной причиной смерти девочки следствие считает механическую асфиксию в замкнутом пространстве. Начата доследственная проверка, сообщает сайт ведомства.

    СУ СК РФ по Магаданской области: «Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей».

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