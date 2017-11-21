В Магадане пятилетняя девочка задохнулась в стиральной машине

Следователи в Магадане выясняют обстоятельства гибели
5-летней девочки, которую нашли мертвой в стиральной машине.
Установлено, что девочка около шести часов находилась без присмотра взрослых. Вечером домой вернулись ее родственники, они обнаружили ребенка без признаков жизни в стиральной машине.
Наиболее вероятной причиной смерти девочки следствие считает механическую асфиксию в замкнутом пространстве. Начата доследственная проверка, сообщает сайт ведомства.
СУ СК РФ по Магаданской области: «Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей».
Наиболее вероятной причиной смерти девочки следствие считает механическую асфиксию в замкнутом пространстве. Начата доследственная проверка, сообщает сайт ведомства.
СУ СК РФ по Магаданской области: «Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей».
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