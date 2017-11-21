«Мы этого не забудем»: Асад поблагодарил Путина за спасение Сирии

Президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил Россию за участие в антитеррористической операции в Сирии, которая «позволила отстоять территориальную целостность и независимость страны».
В ходе переговоров российский лидер представил сирийского президента руководящему составу Минобороны и Генштаба Вооруженных сил РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства.
Башар Асад, президент Сирии: «И сейчас от имени всего сирийского народа я выражаю вам свою признательность за то, что вы сделали. Мы этого не забудем. Хочу также поблагодарить лично президента России Владимира Путина, господина Шойгу, господина Герасимова за то, что они принимали непосредственное участие в этой операции».
Асад отметил, что успехи, достигнутые за два года операции, очевидны. По его словам, их удалось добиться благодаря взаимодействию Воздушно-космических сил РФ и сирийской армии.
Башар Асад: «Эти успехи по борьбе с терроризмом сейчас никто не может отрицать. И благодаря вашим действиям, а также действиям сирийской армии, наших союзников, многие сирийцы смогли вернуться в свои дома».
Сирийский лидер также поблагодарил дружественный российский народ.
Башар Асад: «Также в вашем лице я хотел бы передать благодарность всему российскому народу, который остается для нас дружественным народом, он всегда был вместе с нами».
Российский президент в свою очередь выразил уверенность, что террористы в ближайшее время будут окончательно разгромлены, и в связи с этим он бы хотел обсудить с сирийским коллегой основные принципы организации политического процесса и проведение Конгресса народов Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Очень хотелось бы услышать ваши оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации, в том числе ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций. И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии».
Путин добавил, что на основе этой встречи намерен провести консультации с лидерами Катара, США, а также с главами стран ближневосточного региона.
Башар Асад, президент Сирии: «И сейчас от имени всего сирийского народа я выражаю вам свою признательность за то, что вы сделали. Мы этого не забудем. Хочу также поблагодарить лично президента России Владимира Путина, господина Шойгу, господина Герасимова за то, что они принимали непосредственное участие в этой операции».
Асад отметил, что успехи, достигнутые за два года операции, очевидны. По его словам, их удалось добиться благодаря взаимодействию Воздушно-космических сил РФ и сирийской армии.
Башар Асад: «Эти успехи по борьбе с терроризмом сейчас никто не может отрицать. И благодаря вашим действиям, а также действиям сирийской армии, наших союзников, многие сирийцы смогли вернуться в свои дома».
Сирийский лидер также поблагодарил дружественный российский народ.
Башар Асад: «Также в вашем лице я хотел бы передать благодарность всему российскому народу, который остается для нас дружественным народом, он всегда был вместе с нами».
Российский президент в свою очередь выразил уверенность, что террористы в ближайшее время будут окончательно разгромлены, и в связи с этим он бы хотел обсудить с сирийским коллегой основные принципы организации политического процесса и проведение Конгресса народов Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Очень хотелось бы услышать ваши оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации, в том числе ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций. И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии».
Путин добавил, что на основе этой встречи намерен провести консультации с лидерами Катара, США, а также с главами стран ближневосточного региона.
Комментарии