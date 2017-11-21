В Литве решают вопрос о сносе памятника красноармейцам из-за советской звезды

Власти Литвы начали разбирательство вокруг установки на кладбище Вильнюса памятника красноармейцам.

Останки семи советских воинов, которые отдали жизни за освобождение республики в 1944 году, нашли на месте ожесточенных сражений и предали земле еще несколько лет назад. Весной этого года общественники установили мемориал. Власти выдали все необходимые разрешения, а теперь эти документы признали недействительными. Литовских чиновников возмутила советская звезда на памятнике.



Виктор Орлов, президент Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты»: «Получила продолжение эта история об опять же использовании той же самой советской символики и незаконности захоронения этих останков, незаконности установки этого памятника при наличии всей документации, согласительных документов, тех же экспертиз».



Окончательное решение сносить памятник или оставить власти должны принять через неделю.