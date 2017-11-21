В Литве решают вопрос о сносе памятника красноармейцам из-за советской звезды

Власти Литвы начали разбирательство вокруг установки на кладбище Вильнюса памятника красноармейцам.
Останки семи советских воинов, которые отдали жизни за освобождение республики в 1944 году, нашли на месте ожесточенных сражений и предали земле еще несколько лет назад. Весной этого года общественники установили мемориал. Власти выдали все необходимые разрешения, а теперь эти документы признали недействительными. Литовских чиновников возмутила советская звезда на памятнике.
Виктор Орлов, президент Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты»: «Получила продолжение эта история об опять же использовании той же самой советской символики и незаконности захоронения этих останков, незаконности установки этого памятника при наличии всей документации, согласительных документов, тех же экспертиз».
Окончательное решение сносить памятник или оставить власти должны принять через неделю.
Виктор Орлов, президент Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты»: «Получила продолжение эта история об опять же использовании той же самой советской символики и незаконности захоронения этих останков, незаконности установки этого памятника при наличии всей документации, согласительных документов, тех же экспертиз».
Окончательное решение сносить памятник или оставить власти должны принять через неделю.
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