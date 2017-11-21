Минюст хочет установить телевизоры и холодильники в СИЗО

Минюст России предлагает внести изменения в правила внутреннего распорядка СИЗО. В каждой камере могут появиться телевизоры, холодильники и вентиляторы.

Сейчас, согласно законодательству, камеры следственных изоляторов оснащаются бытовой только «при наличии возможности». В проекте Минюста предлагается делать это в обязательном порядке. Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.



Изменения могут коснуться не только переоборудования камер. Проектом предусматриваются дополнительные длительные свидания осужденных с детьми вне исправительного учреждения, но на территории муниципального образования. Кроме того, заключенным предлагают предоставлять выезды для встреч с ребенком и устройства детей у родственников или в детском доме.



Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенатором с просьбой посетить тюрьмы и колонии, где отбывают наказание женщины, инвалиды и дети, чтобы оценить их положение и понять, нужно ли вносить изменения в законодательство в этой сфере.