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    Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

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    Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

    Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

    Легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на жилой дом в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

    Самолет вылетел с аэродрома Рейд Хиллвью. Вскоре пилот сообщил о технических неполадках. Он попытался вернуться на аэродром, но не справился с управлением, передает ABC News. В итоге самолет рухнул на жилой дом.

    На борту находились три человека. Двое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии. Еще один пассажир отделался легкими травмами. Жители дома не пострадали.

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