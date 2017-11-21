Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

Легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на жилой дом в американском городе
Сан-Хосе, штат Калифорния.
Самолет вылетел с аэродрома Рейд Хиллвью. Вскоре пилот сообщил о технических неполадках. Он попытался вернуться на аэродром, но не справился с управлением, передает ABC News. В итоге самолет рухнул на жилой дом.
На борту находились три человека. Двое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии. Еще один пассажир отделался легкими травмами. Жители дома не пострадали.
На минувшей неделе в Великобритании столкнулись самолет и вертолет. В результате катастрофы погибли четыре человека.
На борту находились три человека. Двое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии. Еще один пассажир отделался легкими травмами. Жители дома не пострадали.
На минувшей неделе в Великобритании столкнулись самолет и вертолет. В результате катастрофы погибли четыре человека.
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