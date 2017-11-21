СК изъял бортовые самописцы разбившегося под Хабаровском L-410

Следователи изъяли бортовые самописцы и образцы масла и топлива с места крушения самолета
L-410 в поселке Нелькан в Хабаровском крае.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ: «Следственной группой совместно с членами МАК осмотрено место крушения самолета. Следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования».
Ранее сообщалось, что следствие по делу о крушении самолета L-410 в Хабаровском крае остановилось на двух версиях ЧП — человеческом факторе и отказе техники.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только трехлетняя девочка. По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц».
Ранее сообщалось, что следствие по делу о крушении самолета L-410 в Хабаровском крае остановилось на двух версиях ЧП — человеческом факторе и отказе техники.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только трехлетняя девочка. По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц».
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