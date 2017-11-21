Познер: RT удалось напугать американские власти

Журналист Владимир Познер считает, что власти США боятся информации, которую сообщает RT. Именно этим объясняются действия руководства страны в отношении телеканала.
Телеведущий напомнил, что в СССР блокировались трансляции нескольких радиостанций, так как советское руководство, по его словам, опасалось информации, которую распространяли эти СМИ. С введением политики гласности интерес населения к ним пропал: зачем слушать чужих, когда есть свои, которые говорят то, что есть.
Владимир Познер, журналист: «Для меня очевидно, что уважаемые сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США просто боятся той информации, которую сообщает канал RT. Пусть тоже отобранная информация, пусть тоже обработанная информация, пусть она имеет пропагандистское содержание, но не больше, чем те самые „голоса“, которые глушили в Советском Союзе. Значит, опасаются того, что тот самый народ, который их избрал в Конгресс, падет жертвой этой информации».
Напомним, на минувшей неделе компания T&R Productions LLC, обеспечивающая вещание российского англоязычного канала RT на территории Соединенных Штатов, зарегистрировалась в качестве иностранного агента, как того требовал американский Минюст. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, выбор стоял между регистрацией и уголовным делом.
В России пообещали зеркальный ответ на действия США. Были подготовлены и приняты поправки в закон «Об информации». Согласно тексту документа, статус иностранного агента может получить любое СМИ, получающие финансирование из-за границы.
Владимир Познер, журналист: «Для меня очевидно, что уважаемые сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США просто боятся той информации, которую сообщает канал RT. Пусть тоже отобранная информация, пусть тоже обработанная информация, пусть она имеет пропагандистское содержание, но не больше, чем те самые „голоса“, которые глушили в Советском Союзе. Значит, опасаются того, что тот самый народ, который их избрал в Конгресс, падет жертвой этой информации».
Напомним, на минувшей неделе компания T&R Productions LLC, обеспечивающая вещание российского англоязычного канала RT на территории Соединенных Штатов, зарегистрировалась в качестве иностранного агента, как того требовал американский Минюст. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, выбор стоял между регистрацией и уголовным делом.
В России пообещали зеркальный ответ на действия США. Были подготовлены и приняты поправки в закон «Об информации». Согласно тексту документа, статус иностранного агента может получить любое СМИ, получающие финансирование из-за границы.
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