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    Матвиенко наградили в Сербии за укрепление мира

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    Матвиенко наградили в Сербии за укрепление мира

    Матвиенко наградили в Сербии за укрепление мира

    Спикеру Совфеда Валентине Матвиенко вручили премию сербского «Фонда Карич» за укрепление демократии, мира, сотрудничества и дружбы между народами.

    На торжественной церемонии в Национальном театре в Белграде Матвиенко заявила, что народы Сербии и России объединяет многовековая искренняя дружба, основанная на духовной близости, взаимопонимании и поддержке в трудные времена.

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Мы стояли плечом к плечу в годы тяжелой борьбы за независимость Сербии, во время обеих страшных мировых войн. Я хочу поблагодарить народ Сербии за бережное отношение к местам захоронений наших соотечественников, за сохранение памяти о событиях прошлого, за противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра истории».

    Она отметила, что считает награду оценкой усилий России, направленных на поддержание мира и безопасности, передает РИА Новости.

    Валентина Матвиенко: «Наша страна стремится выстраивать свои отношения с другими странами на основе невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества, учета интересов друг друга. Наш ориентир — многополярный мир, основанный на принципах равноправия и верховенства международного права. Ведь сегодня неделимым становится не только экономическое пространство, но и пространство безопасности».




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