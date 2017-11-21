В Аргентине изучают зафиксированные в зоне поиска подлодки шумы

ВМС Аргентины изучают шумы, которые были записаны в районе поиска подводной лодки «Сан Хуан».
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Самолет доставил запись с шумами на военно-морскую базу. В настоящее время информация обрабатывается».
Бальби отметил, что первый шум был зафиксирован экипажем корвета ВМС Аргентины в 360 км от полуострова Вальдес, передает ТАСС. Эта точка совпадает с маршрутом подлодки. Когда наличие звука подтвердил еще один корабль, на место был отправлен самолет ВМС США P-8A Poseidon, известный как охотник за подлодками.
Ранее СМИ сообщали, что сонары, которые были установлены на двух аргентинских военных кораблях, уловили шумы, напоминающие звуки ударов по корпусу подлодки. Возникло предположение, что таким образом аргентинские моряки с исчезнувшей субмарины пытаются подать сигнал о своем местоположении.
Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На ее борту находятся 44 человека.
Бальби отметил, что первый шум был зафиксирован экипажем корвета ВМС Аргентины в 360 км от полуострова Вальдес, передает ТАСС. Эта точка совпадает с маршрутом подлодки. Когда наличие звука подтвердил еще один корабль, на место был отправлен самолет ВМС США P-8A Poseidon, известный как охотник за подлодками.
Ранее СМИ сообщали, что сонары, которые были установлены на двух аргентинских военных кораблях, уловили шумы, напоминающие звуки ударов по корпусу подлодки. Возникло предположение, что таким образом аргентинские моряки с исчезнувшей субмарины пытаются подать сигнал о своем местоположении.
Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На ее борту находятся 44 человека.
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