Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке

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    Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке

    Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, политическое урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом.

    Пресс-служба Кремля: «Состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам ситуации на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива, а также по обстановке в Сирии с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране».

    Владимир Путин проинформировал эмира Катара о ходе подготовки к трехстороннему саммиту в Сочи руководителей стран — гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.

    В ходе беседы была дана положительная оценка российско-катарскому сотрудничеству. Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнули взаимную заинтересованность в его углублении в различных областях.

    Накануне в Анталье состоялась встреча глав МИД России, Ирана и Турции, на которой обсуждались вопросы урегулирования сирийского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны в ходе встречи согласовали все ключевые вопросы в преддверии саммита в Сочи, который состоится 22 ноября.

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