В Белоруссии россиянина задержали за захват заложников в банке

Сегодня днем в Могилёве было осуществлено нападение на банк, которое сопровождалось захватом заложников.
Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника, несмотря на оказанное вооруженное сопротивление. В УВД Могилёвского облисполкома сообщили, что задержанным оказался гражданин РФ, сообщает ТАСС.
Из сообщения УВД: «Гражданин России 1989 года рождения в сентябре нынешнего года получил вид на жительство».
Задержанный находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Россиянину грозит до 12 лет заключения.
Из сообщения УВД: «Гражданин России 1989 года рождения в сентябре нынешнего года получил вид на жительство».
Задержанный находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Россиянину грозит до 12 лет заключения.
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