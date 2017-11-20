Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В Белоруссии россиянина задержали за захват заложников в банке

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    • Фото: TiMB | Это Могилев, детка! / vk.com
    В Белоруссии россиянина задержали за захват заложников в банке

    В Белоруссии россиянина задержали за захват заложников в банке

    В Белоруссии россиянина задержали за захват заложников в банке
  • Фото: TiMB | Это Могилев, детка! / vk.com

    • Сегодня днем в Могилёве было осуществлено нападение на банк, которое сопровождалось захватом заложников.

    Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника, несмотря на оказанное вооруженное сопротивление. В УВД Могилёвского облисполкома сообщили, что задержанным оказался гражданин РФ, сообщает ТАСС.

    Из сообщения УВД: «Гражданин России 1989 года рождения в сентябре нынешнего года получил вид на жительство».

    Задержанный находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Россиянину грозит до 12 лет заключения.

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