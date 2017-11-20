Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Киев опроверг обвинения в шпионаже в отношении задержанного в Минске украинца

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    Киев опроверг обвинения в шпионаже в отношении задержанного в Минске украинца

    Киев опроверг обвинения в шпионаже в отношении задержанного в Минске украинца

    Украинская разведка отрицает, что задержанный в Минске за шпионаж украинский журналист Павел Шаройко является ее агентом.

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ответило на сообщение КГБ Белоруссии о задержании украинского агента разведки Шаройко, создавшего в Минске агентурную сеть. ГУР отрицает, что Павел Шаройко занимался шпионажем на территории Белоруссии.

    ГУР Минобороны Украины: «Служба связей с общественностью ГУР Минобороны Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении (Комитета госбезопасности Белоруссии — ред.) информация не соответствует действительности».

    Между тем в ведомстве подтвердили, что ранее он проходил службу в ГУР, где занимал должность начальника пресс-службы, но в 2009-м был уволен по состоянию здоровья.

    ГУР Минобороны Украины: «После увольнения П. Шаройко работал по ранее полученной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Белоруссии».

    смотретьУкраинский журналист задержан в Минске за шпионаж
    Украинский журналист задержан в Минске за шпионаж
    Павел Шаройко был задержан еще три недели назад в Минске. О том, что он обвиняется в шпионаже, КГБ Белоруссии объявил сегодня. В ведомстве также уточнили, что он был схвачен с поличным при «проведении агентурной акции». Кроме того, белорусская сторона утверждает: он признал, что является сотрудником кадрового аппарата украинской разведки и работает под прикрытием, а также назвал свое воинское звание — полковник.

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