Киев опроверг обвинения в шпионаже в отношении задержанного в Минске украинца

Украинская разведка отрицает, что задержанный в Минске за шпионаж украинский журналист Павел Шаройко является ее агентом.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ответило на сообщение КГБ Белоруссии о задержании украинского агента разведки Шаройко, создавшего в Минске агентурную сеть. ГУР отрицает, что Павел Шаройко занимался шпионажем на территории Белоруссии.
ГУР Минобороны Украины: «Служба связей с общественностью ГУР Минобороны Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении (Комитета госбезопасности Белоруссии — ред.) информация не соответствует действительности».
Между тем в ведомстве подтвердили, что ранее он проходил службу в ГУР, где занимал должность начальника пресс-службы, но в 2009-м был уволен по состоянию здоровья.
ГУР Минобороны Украины: «После увольнения П. Шаройко работал по ранее полученной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Белоруссии».
Павел Шаройко был задержан еще три недели назад в Минске. О том, что он обвиняется в шпионаже, КГБ Белоруссии объявил сегодня. В ведомстве также уточнили, что он был схвачен с поличным при «проведении агентурной акции». Кроме того, белорусская сторона утверждает: он признал, что является сотрудником кадрового аппарата украинской разведки и работает под прикрытием, а также назвал свое воинское звание — полковник.
ГУР Минобороны Украины: «Служба связей с общественностью ГУР Минобороны Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении (Комитета госбезопасности Белоруссии — ред.) информация не соответствует действительности».
Между тем в ведомстве подтвердили, что ранее он проходил службу в ГУР, где занимал должность начальника пресс-службы, но в 2009-м был уволен по состоянию здоровья.
ГУР Минобороны Украины: «После увольнения П. Шаройко работал по ранее полученной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Белоруссии».
Павел Шаройко был задержан еще три недели назад в Минске. О том, что он обвиняется в шпионаже, КГБ Белоруссии объявил сегодня. В ведомстве также уточнили, что он был схвачен с поличным при «проведении агентурной акции». Кроме того, белорусская сторона утверждает: он признал, что является сотрудником кадрового аппарата украинской разведки и работает под прикрытием, а также назвал свое воинское звание — полковник.
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