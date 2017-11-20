Суд ЕС обязал Польшу ежедневно платить по €100 тыс. за вырубку Беловежской пущи

Суд Евросоюза постановил, что Польша ежедневно должна выплачивать по 100 тысяч евро штрафа, если немедленно не прекратит вырубку Беловежской пущи.
В постановлении суда говорится, что исключение составляют лишь ситуации, когда вырубка Беловежской пущи необходима для обеспечения общественной безопасности. Во всех остальных случаях ежедневный штраф за вырубку — 100 тысяч евро, передает ТАСС.
Из постановления Суда ЕС: «Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере €100 тыс. в день».
Из постановления Суда ЕС: «Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере €100 тыс. в день».
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