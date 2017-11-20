Не менее 75 человек пострадали при взрывах в штате Нью-Йорк

В результате взрывов на косметической фабрике в штате
Нью-Йорк пострадали десятки человек.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, серия взрывов прогремела на фабрике Verla International в городе Нью-Виндзор.
Отмечается, что по тревоге были подняты пожарные со всего округа. В результате инцидента пострадали до 75 человек.
Согласно сообщению, дым с места ЧП может содержать отравляющие вещества, поэтому людям рекомендовано закрыть окна.
Известно, что фабрика Verla International специализируется на производстве лаков для ногтей, лосьонов, духов и другой косметической продукции.
Отмечается, что по тревоге были подняты пожарные со всего округа. В результате инцидента пострадали до 75 человек.
Согласно сообщению, дым с места ЧП может содержать отравляющие вещества, поэтому людям рекомендовано закрыть окна.
Известно, что фабрика Verla International специализируется на производстве лаков для ногтей, лосьонов, духов и другой косметической продукции.
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