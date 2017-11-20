Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Не менее 75 человек пострадали при взрывах в штате Нью-Йорк. США, взрывы, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе менее 75 человек пострадали при взрывах в штате Нью-Йорк

    Не менее 75 человек пострадали при взрывах в штате Нью-Йорк

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    • Фото: @PoJoNSchutzman / twitter.com
    Не менее 75 человек пострадали при взрывах в штате <nobr>Нью-Йорк</nobr>

    Не менее 75 человек пострадали при взрывах в штате Нью-Йорк

    Не менее 75 человек пострадали при взрывах в штате <nobr>Нью-Йорк</nobr>
    • Фото: @PoJoNSchutzman / twitter.com

      • В результате взрывов на косметической фабрике в штате Нью-Йорк пострадали десятки человек.

      Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, серия взрывов прогремела на фабрике Verla International в городе Нью-Виндзор.

      Отмечается, что по тревоге были подняты пожарные со всего округа. В результате инцидента пострадали до 75 человек.

      Согласно сообщению, дым с места ЧП может содержать отравляющие вещества, поэтому людям рекомендовано закрыть окна.

      Известно, что фабрика Verla International специализируется на производстве лаков для ногтей, лосьонов, духов и другой косметической продукции.

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