Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Полиция нашла похищенные более 10 лет назад дневники Джона Леннона

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    Полиция нашла похищенные более 10 лет назад дневники Джона Леннона

    Полиция нашла похищенные более 10 лет назад дневники Джона Леннона

    В Берлине арестован мужчина, который мог приобрести личные вещи солиста The Beatles Джона Леннона, которые были украдены из его особняка в Нью-Йорке более 10 лет назад. Об этом сообщает берлинская полиция.

    Из сообщения полиции: «Прокуратура и полиция Берлина ведут расследование из-за подозрений в мошенничестве и скупке краденного в отношении различных предметов из особняка Джона Леннона, среди них несколько его дневников».

    Вещи были похищены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году. Через несколько лет удалось установить, что ими владеет предполагаемый скупщик краденого, проживающий в Берлине. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты в качестве улик, сообщает РИА Новости.

    58-летний мужчина, которого подозревают в скупке краденых вещей, сегодня утром был задержан в Берлине. Еще один подозреваемый живет в Турции. Согласно сообщению полиции, он в настоящий момент находится вне зоны досягаемости мер уголовного преследования.

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