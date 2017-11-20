Полиция нашла похищенные более 10 лет назад дневники Джона Леннона

В Берлине арестован мужчина, который мог приобрести личные вещи солиста The Beatles Джона Леннона, которые были украдены из его особняка в
Нью-Йорке более 10 лет назад. Об этом сообщает берлинская полиция.
Из сообщения полиции: «Прокуратура и полиция Берлина ведут расследование из-за подозрений в мошенничестве и скупке краденного в отношении различных предметов из особняка Джона Леннона, среди них несколько его дневников».
Вещи были похищены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году. Через несколько лет удалось установить, что ими владеет предполагаемый скупщик краденого, проживающий в Берлине. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты в качестве улик, сообщает РИА Новости.
58-летний мужчина, которого подозревают в скупке краденых вещей, сегодня утром был задержан в Берлине. Еще один подозреваемый живет в Турции. Согласно сообщению полиции, он в настоящий момент находится вне зоны досягаемости мер уголовного преследования.
Вещи были похищены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году. Через несколько лет удалось установить, что ими владеет предполагаемый скупщик краденого, проживающий в Берлине. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты в качестве улик, сообщает РИА Новости.
58-летний мужчина, которого подозревают в скупке краденых вещей, сегодня утром был задержан в Берлине. Еще один подозреваемый живет в Турции. Согласно сообщению полиции, он в настоящий момент находится вне зоны досягаемости мер уголовного преследования.
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