Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    СК начал проверку после сюжета НТВ о тайно кремированном в московской больнице мужчине

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    СК начал проверку после сюжета НТВ о тайно кремированном в московской больнице мужчине

    СК начал проверку после сюжета НТВ о тайно кремированном в московской больнице мужчине

    СК начал проверку после сюжета НТВ о тайно кремированном в московской больнице мужчине

    Московские следователи проводят доследственную проверку после сюжета в эфире НТВ о том, что сотрудники столичной больницы кремировали скончавшегося от пневмонии мужчину, не сообщив его родственникам.

    Как сообщалось ранее в сюжете программы «ЧП», 29-летний Максим Беляев поступил в больницу, где скоропостижно скончался. Это было еще в сентябре. Родственникам о его смерти даже не сообщили. Хоронить пришлось лишь его прах. О том, что мужчина умер от пневмонии в московской больнице, родные узнали лишь спустя два месяца после его смерти. За это время столичные медики успели его кремировать.

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    Из сообщения СУ СК по Москве: «По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерных действиях медицинских работников одной из столичных больниц».

    Отмечается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и руководства больницы.

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