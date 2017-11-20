В центре Петербурга начали собирать главный символ Нового года

У петербуржцев появился еще один повод сделать снимок на Дворцовой площади. Сегодня там начали устанавливать главную новогоднюю ель города.

В этом году праздничное дерево снова будет искусственным. Рабочие уже успели собрать каркас высотой вполовину Александровской колонны. Затем на металлическом конусе закрепят пластмассовую хвою и украшения.



Полностью работы планируют завершить к 1 декабря. Кроме того, в течение месяца в Петербурге появятся более 50 искусственных елей, а также праздничная иллюминация. Гирлянды, кстати, уже можно увидеть на центральных улицах Северной столицы.