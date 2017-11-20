Внучка медведицы Услады едет к бабушке в Петербург

Ленинградский зоопарк ждет медвежье пополнение из Якутска.

Петербургская медведица Услада готовится к приезду внучки. Уже в декабре медвежонок по кличке Снежинка поселится в Ленинградском зоопарке.



Сейчас она вместе с родителями живет в якутском зоосаде. Как сообщили работники зверинца, их любимице скоро исполнится год. Она появилась на свет 30 ноября 2016-го в семье Колыманы и петербургского медведя — сына Услады по кличке Ломоносов.



За это время Снежинка заметно подросла, но продолжает вести себя легкомысленно. К переезду ей пока готовиться некогда. Большую часть времени молодая медведица занята играми и подражанием матери.