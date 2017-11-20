СМИ: ВМС Аргентины зафиксировали шумы, похожие на стук с пропавшей подлодки

Сонары уловили шумы, которые похожи на звуки ударов по корпусу субмарины. Не исключено, что это сигналы, которые подает экипаж пропавшей подлодки.
Аргентинские военные моряки зафиксировали шумы, которые могут исходить с пропавшей на прошлой неделе подлодки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в ВМС США, который осведомлен о ходе поисково-спасательной операции.
По словам источника, сонары, которые были установлены на двух аргентинских военных кораблях, уловили шумы, напоминающие звуки ударов по корпусу подлодки. Возможно, таким образом аргентинские моряки с исчезнувшей субмарины пытаются подать сигнал о своем местоположении.
ВМС Аргентины смогли определить примерный район, откуда исходят шумы. Они сконцентрировали поиски в зоне площадью 35 квадратных морских миль (120 кв. км). Эта зона находится в 330 морских милях от берегов Аргентины. В поисках, в частности, задействован американский самолет P-8A Poseidon, известный как охотник за подлодками. Источник CNN уточнил, что в районе, из которого исходят шумы, довольно глубоко.
Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На ее борту находятся 44 человека. В поисках участвуют уже шесть стран.
По словам источника, сонары, которые были установлены на двух аргентинских военных кораблях, уловили шумы, напоминающие звуки ударов по корпусу подлодки. Возможно, таким образом аргентинские моряки с исчезнувшей субмарины пытаются подать сигнал о своем местоположении.
ВМС Аргентины смогли определить примерный район, откуда исходят шумы. Они сконцентрировали поиски в зоне площадью 35 квадратных морских миль (120 кв. км). Эта зона находится в 330 морских милях от берегов Аргентины. В поисках, в частности, задействован американский самолет P-8A Poseidon, известный как охотник за подлодками. Источник CNN уточнил, что в районе, из которого исходят шумы, довольно глубоко.
Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На ее борту находятся 44 человека. В поисках участвуют уже шесть стран.
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