ФСБ вернула петербургской церкви контрабандные иконы

Сегодня в дар Духовной академии Петербурга были переданы 14 изъятых у контрабандистов икон.

По словам оперативников, большинство образов были похищены из церковных храмов и до последнего времени хранились в частной коллекции. Ее владелец собирался незаконно вывезти раритеты за рубеж.



Согласно экспертизе, проведенной специалистами Русского музея, все иконы изготовлены во второй половине XVIII и в начале XX века. Большая часть из них требует серьезной реставрации. За последнее время это уже вторая передача ценностей. В прошлом году чекисты подарили Духовной академии 64 иконы.