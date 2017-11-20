Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    ФСБ вернула петербургской церкви контрабандные иконы. РПЦ, Санкт-Петербург, ФСБ, иконы, контрабанда, православие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ вернула петербургской церкви контрабандные иконы

    ФСБ вернула петербургской церкви контрабандные иконы

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    ФСБ вернула петербургской церкви контрабандные иконы

    ФСБ вернула петербургской церкви контрабандные иконы

      Сегодня в дар Духовной академии Петербурга были переданы 14 изъятых у контрабандистов икон.

      По словам оперативников, большинство образов были похищены из церковных храмов и до последнего времени хранились в частной коллекции. Ее владелец собирался незаконно вывезти раритеты за рубеж.

      Согласно экспертизе, проведенной специалистами Русского музея, все иконы изготовлены во второй половине XVIII и в начале XX века. Большая часть из них требует серьезной реставрации. За последнее время это уже вторая передача ценностей. В прошлом году чекисты подарили Духовной академии 64 иконы.

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