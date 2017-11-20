Оперативники ищут мошенников в поселке Свердлова

Стали известны подробности обыска в администрации Свердловского поселения во Всеволожском районе Ленобласти.
Оперативники нескольких ведомств (СК, ФСБ и экономической полиции) нагрянули в здание поселковой администрации утром. Их интересовали контракты, заключенные муниципальной властью с одной из коммерческих организаций.
Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, сотрудников компании подозревают в покушении на мошенничество. Речь идет о благоустройстве площади Надежды.
Коммерсанты предоставили заказчику документы о якобы выполненных работах на сумму более чем три с половиной миллиона рублей. Но довести преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, не смогли по независящим от них обстоятельствам.
По итогам обысков изъята документация и назначены необходимые судебные экспертизы. Как передает 47news, в материалах, собранных оперативниками, фигурируют и другие эпизоды. А обыски параллельно велись и в офисе самой компании на улице Марата в Петербурге.
Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, сотрудников компании подозревают в покушении на мошенничество. Речь идет о благоустройстве площади Надежды.
Коммерсанты предоставили заказчику документы о якобы выполненных работах на сумму более чем три с половиной миллиона рублей. Но довести преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, не смогли по независящим от них обстоятельствам.
По итогам обысков изъята документация и назначены необходимые судебные экспертизы. Как передает 47news, в материалах, собранных оперативниками, фигурируют и другие эпизоды. А обыски параллельно велись и в офисе самой компании на улице Марата в Петербурге.
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